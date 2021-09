Výsledky, muži: 1. Kalení, 2. Kousni ho kočkou, 3. Akce „20“, 4. Happy sport A, 5. Sokol Kateřinky, 6. Surikaty, 7. Happy sport B. Ženy: 1. EYMO, 2. Hrkni to, 3. Pozdní sběr, 4. Erdinky. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Tomáš Čermák, mezi ženami Monika Herudková. Turnaj zakončila kulturní část, na který vystoupila Country s.r.o.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.