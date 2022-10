Opavští šli do utkání bez marodů Zbránka, Dragouna a Kavana. Naopak k dispozici už byl americký pivot Bassett, který vynechal zápas v Kolíně. Slavia se poprvé a naposled dostala do vedení, a to v úvodu zápasu, kdy Dworsky dával trojkou na 7:6. Slezané na začátku druhé čtvrtiny dali čtyři trojky v řadě a tím si vypracovali slušný náskok, který v jednu chvíli narostl až na pětadvacet bodů – 72:47.