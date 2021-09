Po přestávce Opava zabrala a vzala si vedení zpět. „Nadřeli jsme se, ale tak to chodí. Mám pocit,ím, že týmy budou k nám jezdit s tím, že nemají u nás, co ztratit. Což hostující hráči Olomoucku ukázali,“ zakončil Kryštof Vlček.

V kabině velké dusno nebylo. „Velké dusno nebylo, kluci si dobře uvědomovali, že to nebylo dobré. Utekl nám hlavně závěr druhé čtvrtiny. Měli jsme poslední útok a dostali jsme z toho čtyři body, což je strašně moc,“ zlobil se Vlček.

Opava začala ve velkém stylu, padalo ji to ze všech pozic a k vidění byly pěkné akce. Bohužel toto představení vydrželo jen deset minut. Ve druhém hracím období převzali iniciativu Hanáci. „Měli jsme špatnou koncentraci. Navíc jsme nabrali rychle tři fauly, museli jsme polevit v agresivitě, která nás živila v první čtvrtině. Tím, jak jsme byli agresivní, byli dobří v obraně, tak se nám hrálo dobře v útoku. Vytvářeli jsme si dobré pozice, trefovali za tři. Maty Markusson byl nebezpečný pod košem a hrálo se nám velmi dobře,“ hovořil o utkání asistent opavského kouče Kryštof Vlček. „Takovéto polevení se nesmí stávat, protože málem nám tak utekl zápas,“ kroutil hlavou Czudkův asistent.

/FOTOGALERIE/ Po velké bitvě v Nymburku se opavští basketbalisté představili na domácí palubovce. Proti Olomoucku začali ve velkém stylu, jenomže pak vypadli ze hry a Hanáci šli dokonce do vedení. Favorit se ale zvedl, hlavně dvojice Šiřina - Gniadek to vzala na sebe. Slezané zvítězili 101:93.

