Opava nezačala dobře, inkasovala z první střely. Tento laciný koš, jako by určil ráz zápasu. Opavští vesměs celé utkání prohrávali. V jednu chvíli dokonce o patnáct bodů, a to 42:57. V závěru se favorit přiblížil na dva body, ale to bylo vše. Markusson se totiž zpod koše neprosadil. Sovy si cenný skalp vzít nenechaly. „Dostali jsme sedmnáct trojek z jednatřiceti pokusů,“ což je strašlivá bilance,“ kroutil po utkání hlavou Kryštof Vlček, asistent Petra Czudka. „Soupeř byl extrémně úspěšný. My jsme byli naopak nekoncentrovaní. Do zápasu jsme vstoupili špatně, stejně tak do druhého poločasu,“ poznamenal Czudkův asistent. „Dostali jsme padesát bodů za poločas, což byl průser. Hráli jsme si s ohněm a on nás nakonec spálil,“ povzdechl si Kryštof Vlček. „U některých hráčů bylo vidět, že nemají play offové nastavení. Mysleli si, že se nic nemůže stát. Bohužel se stalo. Musíme se zvednout a přivést výhry z Prahy,“ zakončil Kryštof Vlček.