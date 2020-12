/FOTOGALERIE, VIDEO/ Basketbalisté Opavy se vezou na vítězné vlně. Ve čtrnáctém kole Slezané doma porazili Kolín 82:72. Vítězství se ale nerodilo lehce. Středočeši hodně kousali. Favorita držel nad vodou kapitán Jakub Šiřina, autor dvaatřiceti bodů.

Opava porazila doma Kolín 82:72. Foto: Ondřej Ludvík | Foto: Deník / VLP Externista

Favorit se rozjížděl pomalu a snad pět minut čekal na vstřelení koše. „Začátek nám vůbec nevyšel. Hráli jsme špatně a bojácně,“ hodnotil utkání Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „Kolín měl energii. Na jeho hráčích bylo vidět, že nepřijeli pouze na výlet, ale vyhrát,“ pokračoval opavský kouč. Středočechy hodně držel Adam Číž. Odchovanec ostravského basketbalu pálil úspěšně z dálky, když zaznamenal šest trojek. Opavská hra znovu stála na Jakubu Šiřinovi, který zvládl celých čtyřicet minut. „Soupeři naštěstí v prvním poločase nevyšlo několik pokusů z dálky. To bylo štěstí, protože náš návrat do utkání by nebyl vůbec jednoduchý,“ podotkl Vlček.