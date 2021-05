/FOTOGALERIE/ Téměř čtyřiadvacet minut kladli opavští basketbalisté domácímu Nymburk odpor. Pak ale favorit ještě více zabral a první finále na vlastní palubovce dotáhl do vítězného konce. Opavu porazil 102:73. Odveta je na programu v pondělí ve Slezsku.

Z prvního finálového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Opava (102:73). Foto: Tomáš Laš | Foto: Deník/ Redakce

Opavskému týmu chyběl zraněný Filip Zbránek. Jeho tým ale začal dobře. Hned v úvodu vypíchnul Slavík balon a dal jednoduchý koš. „Tento moment jako by nás nastartoval. Domácím jsme dali signál, že jsme nepřijeli pouze na výlet,“ podotkl Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „V první čtvrtině nás držela střelba z dálky. Celkem nám to tam padalo,“ pokračoval Vlček. Ve druhém hracím období šli domácí do trháku. „Ten se nám podařilo ještě odrazit. Škoda jen, že jsme nedotáhli poslední akci prvního poločasu do bodového konce,“ litoval Vlček.