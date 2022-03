„Bohužel jsme nenavázali na první poločas utkání s Nymburkem. Z naší strany to bylo hodně ospalé a nekoncentrované,“ hledal příčiny porážky opavský trenér Petr Czudek. „Byl to souboj o druhé místo ale z naší strany to tak nevypadlo. Něco si říkáme, ale hra vypadala jinak. Neměli jsme neutrální míče. I když jsme se ve druhé čtvrtině zvedli, nedařilo se nám. Vzít to na sebe chtěl Kuba Šiřina ale moc se mu nedařilo. Ostatní se k němu připojili,“ povzdechl si kouč opavského týmu.