/FOTOGALERIE/ Opavští basketbalisté hlásí velký návrat po covidové pauze. V sobotním odpoledni vyhráli na palubovce Pardubic 91:84. Vedle vítězství potěšili i dobrou předvedenou hrou. Velmi slušný zápas odehrál kapitán Šiřina, který k sedmnácti bodům přidal ještě osm asistencí. Dobře mu sekundovali Gniadek s Bohačíkem.

Basketbalové utkání Kooperativy NBL mezi BK JIP Pardubice (v bíločerném) a BK Opava (v modrožlutém) v pardubické hale na Dašické. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

„Sami jsme byli zvědavi na to, co s námi dlouhá pauza udělá. Na klucích bylo vidět, že jsou pořádně natěšeni, a to se také odrazilo do naší hry,“ řekl úvodem trenér BK Opava Petr Czudek. Jeho tým si udržoval vedení, které během celého zápasu nepustil. „Hráli jsme disciplinovaně jak v útoku, tak obraně. Dobře jsme komunikovali, byli aktivní na útočném doskoku, a to byl základ,“ chválil kouč.