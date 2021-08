/FOTOGALERIE/ Novou akvizici, švédského pivota Mattiase Markussona nasadil trenér opavských basketbalistů do přípravného duelu s Brnem. Ten Slezané vyhráli s velkým přehledem 86:49.

Matiass Markusson je novou posilou Opavy | Foto: Deník/Ondřej Ludvík

Markusson odehrál třiadvacet minut a připsal si jedenáct bodů a stejný počet doskoků, prezentoval se i dobrým pohybem. „Mattias nastoupil do hry po jednom tréninku. Ukázal v čem by měla být jeho síla a jak bychom ho mohli využít,“ řekl k nové akvizici opavský kouč. K samotnému utkání řekl: „Výhra vždy potěší. Jsem rád, s jakou energii jsme zápas odehráli. Zatím to vypadlá dobře, uvidíme, jaké má náš týmy limity a kam se můžeme posunout, jak v obraně, tak útoku,“ podotkl Petr Czudek.