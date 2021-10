/FOTOGALERIE/ Čtvrté vítězství v sezoně si připsali opavští basketbalisté. Na domácí palubovce porazili nováčka z Jindřichova Hradce 95:71. Slezané krom třetí čtvrtiny v utkání kralovali. Letecký den měl opět Mattias Markusson, který si zapsal osmnáct doskoků.

Opavští basketbalisté porazili Jindřichův Hradec 95:71 | Foto: Deník/Roman Brhel

Opava si po dvou čtvrtinách vytvořila osmnáctibodový náskok, ovšem třetí čtvrtka jim tolik nevyšla. Prohráli ji 18:24. „Před zápasem jsme si řekli, že soupeř nemá, co ztratit. To se také ve třetí čtvrtce ukázalo,“ vracel se k utkání Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „Hráči Jindřichova Hradce hrají pořád naplno, ať jsou plus nebo minus třicet. Je to mladý ambiciózní tým, který je hladový. Podařilo se jim snížit, ale my jsme drama nepřipustili. Luděk Jurečka dal důležité trojky a Radovan Kouřil to v závěru zkušeně podržel,“ uzavřel opavský asistent. V sobotu se Opavští představí opět na domácí palubovce, a to v duelu s pražským USK.