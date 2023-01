Opava měla neskutečný vstup do zápasu. První čtvrtinu vyhrála 45:18 a o osudu utkání bylo rozhodnuto. „Pro nás jen dobře, že jsme rozhodli tak brzy. Nebyla to v našem podání taková trápená, jako v minulém roce na palubovce třetiligového Brna,“ usmíval se po zápase opavský křídelník Luděk Jurečka. „Hráli jsme v klidu, byly tam ale zbytečné chyby, které si nemůžeme v lize dovolit,“ zvedl varovně prst.

Jeho tým dal sedmnáct trojek, on se ale netrefil ani jednou. Přitom střelba z dálky je jeho doménou. „Kluci si to vzali místo mě. Nechtěl jsem Jičín zasypat. Přece jenom jsem tady vyrůstal,“ řekl Luděk Jurečka s úsměvem. „Mají to tady krásné a zmodernizované. Musím přiznat, že se mi vrátily vzpomínky na staré dobré novojičínské časy,“ svěřil se opavský veterán.

Další nová tvář v BK Opava, na testech americký pivot

„Opava dala sedm trojek v řadě. Po každé z jiné ruky, z jiného místa. To se vám pak hraje blbě,“ ohlížel se za zápasem trenér Nového Jičína David Hájek. „Tím se Opava dostala do klidu. Rozdíl mezi oběma soutěžemi musel být znát. Na druhou stranu skoro o šedesát to být nemuselo,“ poznamenal domácí kouč. Do haly se našlo cestu docela dost diváků. „Přijelo i dost fanoušků z Opavy. Přece jenom basketbal z historického hlediska je s Novým Jičínem spojen,“ dodal David Hájek.

BC Nový Jičín – BK Opava 65:114 (18:45, 39:71, 52:95)

Body: Prošek 18, Bukovjan 11, Havlík 8, Týml 8, Snopek 7, Tomek 6, Pindroch 3, Panák 3, Jakubu 1 – Farský 22, Švandrlík 14, Mokráň 13, Kouřil 12, Kvapil 12, Mička 9, Šiřina 9, Slavík 8, Robenek 8, Kavan 5, Jurečka 2. Rozhodčí: Kubiš, Hecl. TH: 8/16:3/6. Trojky: 9:17. Doskoky: 32:46. Fauly: 13:21. Diváci: 240.