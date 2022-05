Slezané pátý semifinálový duel s Brnem zvládli. V dramatické bitvě Jihomoravany definitivně poslali do kolen ve čtvrté čtvrtině a vyhráli 83:66. V klíčových momentech domácí podržel kapitán Jakub Šiřina.

Zdroj: Deník/Roman Brhel

Opava měla excelentní vstup do utkání. Brnu nedovolila přes pět minut dát koš. Úvodní čtvrtinu vyhrála 30:8 a vypadalo to, že má nakročeno k jasnému vítězství. „Začali jsme hodně dobře. Dali jsme do hry spoustu energie a Brno nevědělo, čí je,“ začal utkání hodnotit opavský kapitán Jakub Šiřina. I ve druhé čtvrtině měli Slezané navrch.

Jenomže po přestávce se začaly dít věci. Opavě odešla střelba, Brno náskok stahovalo a po Bálintově trojce poprvé vedlo. „Přestali jsme být aktivní v obraně, navíc nám nepadaly trojky, a to je vždycky průser,“ přiznal Kryštof Vlček, jeden z asistentů trenéra Petra Czudka.

Opavský kapitán Jakub Šiřina ladil formu na Nohavicovi. V úterý postoupíme, řekl

V kritických chvílích týmu pomohli diváci a hlavně kapitán Jakub Šiřina. Ten sice nedal nejdříve dvě šestky, následně ale udělal čtyři body v řadě. „Tým ztratil jistotu. Hledali jsme hráče, kteří tým zvednou. Nakonec tím pravým motorem byl Kuba Šiřina,“ chválil Vlček.

Závěr si už Slezané pohlídali, i když černou kaňkou bylo zranění Gumbse. „Jeho stav není dobrý. První vyšetření nebylo pozitivní," řekl masér Opavy Tomáš Roman.

Opavští si to s Nymburkem rozdají o zlato. „Nymburk jsme už letos dvakrát porazili. Mají nám co oplácet. My svou kůži rozhodně neprodáme zadarmo,“ slíbil Jakub Šiřina.

BK Opava - Basket Brno 83:66 (30:8, 44:26, 58:56)

Body: Markusson 20, Šiřina 15, Gniadek 14, Kouřil 9, Slavík 7, Zbánek 4, Kvapil 4, Jurečka 4, Gumbs 4, Švandrlík 2 - Bálint 15, Puršl 14, Krakovič 12, Mickelson 9, Körner 8, Marko 3, Křivánek 2, Djuricic 2, Mishula 1. Rozhodčí: Vyklický, Hruša, Vošahlík. TH: 12/23:11/16. Trojky: 5/24:3/28. Doskoky: 49:45. Fauly: 17:20. Diváci: 1948. Stav série: 4:1.

Opava útočí na baráž, hrozí ale konec opor! Na odchodu jsou čtyři hráči