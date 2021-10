Závodily všechny věkové kategorie. Na ty nejmenší čekala 200 metrová distance, klasické tratě měly délku 5 a 10 km. „Kvůli rekonstrukci oblasti Stříbrného jezera jsme museli nejdelší trasy poupravit, běžce zavézt do jiných míst, něž byli zvyklí z minulých let. Ale jsme rádi, že dorazilo tolik závodníků, kteří potvrzují, že Opaváci jsou pro sportování nadšeni,“ pochvaloval si hlavní organizátor Jan Krejčíř. Jeho tým připravil opět kvalitní závod. Program byl pestrý, dokonce proběhl Canicross, tedy běh s pejsky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.