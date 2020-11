„Nevyšel nám vstup do zápasu. Ostrava má kvalitní základní pětku, na to jsme apelovali. Hráči byli nabádaní k tomu, aby hráli koncentrovaně a tvrdě,“ začal utkání rozebírat asistent trenéra Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „Připadalo mi, že jsme na palubovky přišli jako líný Nymburk, s tím, že přijde silná pětiminutovka, která zápas zlomí, to se nestalo,“ pronesl Vlček. Hostům se ve druhé čtvrtině podařilo deseti bodové manko Nové huti vymazat. V poločase vedli domácí už jen 52:50.

Vyrovnaný zápas pokračoval i ve třetí čtvrtině. Navíc na opavské straně měli problémy s fauly Zbránek s Gniadkem. „Byl to pro nás problém. Oba jsou klíčoví hráči. Do hry musel mladý Mička, který to neměl vůbec lehké,“ přiznal mladý kouč. Zlom přišel ve čtvrté desetiminutovce. Opavě začala neskutečně vycházet střelba z dálky. „Jsem rád, že se nám utkání podařilo zvládnout. Ale je to pro nás vykřičník. V obraně nám to nefungovalo, dostat šestadevadesát bodů, je moc. Kdybychom takový výkon podali v sobotu v Děčíně, tak nás soupeř zabalí do kufříku a pošle s výpraskem zpátky do Opavy,“ byl i přes vítězství kritický Kryštof Vlček.

Opava se vyhoupla do čela soutěž. „S jídlem roste chuť. Kdyby mi před sezonou někdo řekl, že budeme první, tak mu klepu na čelo. Musíme být ale nohama na zemi a uvědomit si, že soupeři se sami porážet nebudou,“ zakončil opavský asistent.

NH Ostrava – BK Opava 94:106 (32:24, 52:50, 69:70)

Body: Alleyn 30, Bohačík, Waterman 15, Šmíd 12, Pumprla 10, Svoboda 9, Havlík 3 - Šiřina 27, Gniadek 17, Švandrlík 14, Zbránek 12, Slavík 11, Jurečka 9, Bukovjan 7, Kvapil 5, Mička 4. Rozhodčí: Baloun, Kurz, Vondráček. TH: 25/14:20/15. Trojky: 12:17. Doskoky: 35:35. Fauly: 23:26.