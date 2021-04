/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Opavy v dohrávce pátého kola nadstavby porazili Pardubice 99:89. Východočeši, kteří do Slezska nepřijeli kompletní se dlouho drželi. Jejich definitivní odpor zlomil dvěma trojkami v závěru opavský kapitán Jakub Šiřina.

BK Opava - BK JIP Pardubice 99:89 | Foto: Deník/Petr Widenka

Opavský tým se několikrát pokoušel o trhák, ten byl ale vždy odražen. V samotném závěru Opavští ale žádné drama nepřipustili. „Samozřejmě, že za vítězství jsme rádi, je dílčím úspěchem k druhému místu,“ začal k utkání hovořit Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „Náš výkon ale nebyl dobrý, mám na mysli v obraně, kde nám vázla komunikace. Nevím, čím to bylo, zda třeba i tím, že Pardubice nepřijely kompletní a my jsme měli dobrý začátek,“ poznamenal opavský asistent. „V útoku to až tak špatné nebylo. Ale před play off nás čeká ještě hodně práce. Mrzí mě třeba, že zranění hráči, kteří sledovali zápas z tribuny, utkáním vůbec nežili, stejně tak kluci z lavičky,“ zakončil Kryštof Vlček.