Sestava bez Jakuba Šiřiny byla určitě pro opavské fanoušky nepříjemným překvapením. „Hned po pondělním utkání jsme věděli, že Kuba nebude moci hrát. Připravovali jsme se na to,“ řekl úvodem Kryštof Vlček, asistent hlavního kouče Petra Czudka. Hostujícího kapitán nepustilo do hry zranění ve spodní části těla.

Jeho spoluhráči ale od prvních sekund dali jasně najevo, že přijeli do Prahy přistřihnout Sovám křídla. První tři čtvrtiny se prezentovali perfektní obranou a agresivním útokem, úplně se jim podařilo vypnout Westa. Po třiceti minutách drželi Opavští sedmadvaceti bodové vedení. „V úvodu se projevila česká zkušenost. Nasadili jsme ryze českou základní pětku. Ta uvedla zápas do tempa, jaké jsme potřebovali. Z lavičky pak naskočili další kluci, kteří pokračovali ve skvělém výkonu,“ chválil Vlček. „Základem play off je dobrá obrana, a tu jsme měli. Navíc kluci předvedli parádní týmový výkon. Klobouk dolů před Radovanem Kouřilem, který se svou roli popral skvěle,“ chválil Czudkův asistent.

Ve čtvrté čtvrtině Vysokoškoláci začali opavský náskok stahovat. „Domácí šli do rizika, něco jim vyšlo, ale zápas se jim zdramatizovat nepodařilo. Pro nás je tohle vítězství strašně důležité,“ vydechl si Vlček. „Musíme nyní dobře zregenerovat a připravit se na páteční zápas. USK určitě zkusí hru ze čtvrté čtvrtiny, i když si nemyslím, že od začátku,“ podotkl Kryštof Vlček, který ocenil i opavské fanoušky na Folimance. „Když jsem slyšel to známé héja Opava, jsem pyšný na to, že mohu být součástí tohoto klubu,“ zakončil.

USK Praha – BK Opava 69:85 (15:22, 29:57, 47:74)

Body: Farský 14, Mangas 14, Štěrba 10, Švec 8, Macháč 8, Fuxa 7, West 6, Vlk 2 – Gumbs 18, Markusson 17, Slavík 13, Kouřil 12, Švandrlík 11, Gniadek 7, Jurečka 5, Zbránek 2. Rozhodčí: Baloun, Blahout, Salvetr. TH:18/18:16/21. Trojky: 7:7. Doskoky: 26:41. Fauly: 21:19. Diváci: 1005. Stav série: 1:2