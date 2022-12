Opava měla co napravovat. V sobotu totiž prohrála s Nymburkem 69:92. „Po sobotě jsme měli co napravovat. Pardubice začaly lépe a my jsme museli stahovat jejich náskok,“ vracel se k nedělnímu utkání opavský trenér David Zach. „Náš tým se od druhé čtvrtiny semknul. Kluci podali velmi dobrý výkon a od třetí čtvrtiny jsme si začali budovat náskok. Nakonec jsme soupeře porazili o jedenáct bodů, což je dobré. V Pardubicích jsme prohráli o deset. Máme tak lepší vzájemný zápas. Věřím, že tohle vítězství nás nakopne a bude odrazovým můstkem k posunu do první osmičky,“ byl spokojený šéf opavské lavičky.