/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ani covidová pauza opavské basketbalisty nezastavila. Slezané sice proti Děčínu nezačali dobře. Brzy nabrali jedenáctibodové manko. Trenér Petr Czudek poslal na palubovku Martina Gniadka a zkušený pivot jedenácti body náskok vymazal. Opavští nakonec vyhráli 87:71.

BK Opava - BK ARMEX Děčín | Foto: Deník / Petr Widenka

„Byli jsme připraveni a nažhaveni, začátek nám vyšel, vedli jsme 13:2, jenomže to nestačilo,“ začal utkání hodnotit trenér Děčína Tomáš Grepl. „Začali jsme hořet na obranném doskoku, a to pak můžeme těžko vyhrát,“ posteskl si hostující stratég. „Domácí potvrdili druhé místo v tabulce. My jsme sice bojovali, ale na Opavu to nestačilo,“ dodal.