/FOTOGALERIE/Basketbalisty Opavy čekal ve třetím kole nadstavby nejtěžší možný soupeř, a to Nymburk. Slezané vyrobili spoustu ztrát, a to jim zlomilo vaz. Středočeši ve slezské metropoli vyhráli 99:74.

BK Opava-ERA Basketball Nymburk 74:99 | Foto: Deník / Petr Widenka

Opavští nastoupili do zápasu bez své nové posily Petra Bohačíka, kterého do hry nepustilo zranění. První čtvrtina nabídla slušnou přestřelku. „Oběma týmům šla střelba, a to se promítlo do výsledku,“ začal utkání hodnotit Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. Druhé hrací období ovládl Nymburk. „Trápily nás ztráty, navíc se nedařilo ani jednomu z rozehrávačů,“ přiznal Czudkův asistent.