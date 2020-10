Basketbalisté Opavy utrpěli ve středu večer první porážku v sezoně, a to 100:87. Stalo se tak na palubovce favorizovaného Nymburku. Svěřenci trenéra Petra Czudka ale u břehu řeky Labe nezanechali špatný dojem. Dařila se jim střelba z dálky, skvěle hrál kapitán týmu Jakub Šiřina. Vaz jim ale zlomily zbytečné ztráty.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Opava (100:87). Foto: Tomáš Laš | Foto: Deník / Redakce

„Měli jsme špatný vstup do zápasu. Dělali jsme chyby, měli hloupé ztráty a soupeř toho dokázal využít. Šel do šestnáctibodového trháku, uklidnil se,“ začal s rozborem zápasu trenér Opavy Petr Czudek. „Dokázali jsme se do utkání vrátit, a to i díky excelentnímu výkonu Kuby Šiřiny, držela nás i střelba z dálky. Bohužel jsme vyráběli ztráty a Nymburku tak dávali dárky,“ mrzelo opavského trenéra.