Opava přitom nezačala vůbec dobře. „Byli jsme pomalí, jak v úroku, tak v obraně. Bylo vidět, že domácí neúspěch s Brnem nás bolí,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. „Nedařilo se nám a soupeř šel do trháku,“ pokračoval opavský stratég.

VIDEO: To bylo! Obrovská radost v opavské šatně, plné tribuny i smutní Bobři

Obraz hry se změnil s příchodem nových hráčů. K velkému výkonu se rozehrál Radim Klečka. „Byl X faktorem. Šli jsme do vedení a druhý poločas ovládli, pomohli jsme si také trojkami,“ pochvaloval si Petr Czudek. Opavu hnala za vítězství skupinka opavských fanoušků. „Byli skvělí, pomohli nám. Připravujeme se na neděli, nechceme ve finále prodat kůži zadarmo. Nymburk má velkou kvalitu, ale náš tým je dlouho pohromadě a už by to chtělo něco vyhrát,“ zakončil Petr Czudek.

BK Opava – Pardubice 103:89 (20:24, 52:48, 84:70)

Body: Klečka 28, Kouřil 17, Jurečka 12, Markusson 10, Kvapil 9, Šiřina 7, Gniadek 7, Švandrlík 6, Zbránek 6, Slavík 1. - Vyoral 18, Walton 18, Vranković 10, Henry 10, Švrdlík 8, Potoček 8, Šafarčík 7, Pekárek 5, Burda 3, Svoboda 2. Rozhodčí: Kučírek, Vošáhlík, Kurz. TH:18/24:16/21, Trojky: 15:13, Doskoky: 32:34. Fauly: 22:22. Diváci: 100.