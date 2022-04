Série play off se hrála na dva zápasy a o postupujícím rozhodlo konečné skóre z těchto dvou duelů. „Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Karviná se netajila prvoligovými ambicemi,“ poznamenal kouč opavské rezervy David Klapetek. „Série se hrála na dva zápasy, s tím, že o postupujícím rozhodovalo skóre. To byl i důvod, proč jsme si do prvního utkání vzali Kubu Slavíka z áčka. Musím uznat, že jeho přítomnost nám hodně pomohla. Soupeře očividně tím, že za nás nastoupil, rozhodil,“ míní opavský kouč.