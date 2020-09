Ve sbírce mají bronz, stříbro a po letošním ročníku také zlato. Přitom Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem hráli v letošní sezoně pouze dva turnaje. O minulém víkendu šampionát klubů, nyní zase turnaj dvojic. A pokaždé byli stoprocentně úspěšní, neztratili proti soupeřům ani set. „Jsem moc rád, že jsme konečně vyhráli náš společný titul. Nebylo to jednoduché. Turnaj jsme brali také jako generálku před mistrovstvím Evropy,“ prohlásil Perušič, který ve finále se svým parťákem porazil dvojici Václav Berčík a Jan Dumek.

„Ve finále se ukázalo, kdo je lepší tým. Nějakou šanci jsme měli, ale nezahráli jsme tak dobře, abychom toho využili. Kluci potrestali každou naši chybu a nepřesnost,“ popsal Berčík. To, že mužské domácí jedničky nehráli spolu turnajový duel deset měsíců nebylo žádnou překážkou. Navíc pomohlo, že spolu Perušič se Schweinerem trénovali dvanáctkrát týdně. „Sehranost se sice nezapomíná, ale nechtěli jsme nic podcenit. Počítá se každý detail,“ dodal Perušič, kterého společně s týmovým kolegou čeká v září evropský šampionát v lotyšské Jurmale.

Mezi ženami bylo velmi vyrovnané především ranní semifinále, do kterého zasáhl první a druhý nasazený pár. A Hermannová se Slukovou porazily Kubíčkovou s Kvapilovou ve třech setech. Zápas byl vyrovnaný od prvního míče, v tiebreaku si favoritky udělaly náskok, který dotáhly do konce. Nabranou formu si pak převzaly do finálového utkání, ve kterém ve dvou setech porazily Martinu Maixnerovou s Marií Sárou Štochlovou. „Holky se na nás jako vždycky rozjely, nedaly nám nic zadarmo. My jsme dobře servírovaly a až na jednu pasáž ve druhém setu, kdy mi nešlo přihrát jejich skvělý servis a honila jsem Maki po celém kurtu, jsme si udržely náskok,“ popsala Hermannová.

Přitom právě s Maixnerovou a Štochlovou nasazené jedničky prohrály ve čtvrtfinále a musely do opravného kola. „Hrálo se nám výborně, za mě to bylo super. Cílem bylo získat medaili, chtěla jsem stříbrno. To, že jsme ve čtvrtfinále dokázaly porazit Maki s Bárou alespoň jednou za sezonu, je skvělý úspěch," dodala Štochlová.

UNIQA MČR v beachvolejbalu

Finále žen: Barbora Hermannová/Markéta Sluková - Marie Sára Štochlová/Martina Maixnerová 2:0 (20, 13)

o 3. místo: Michaela Kubíčková/Michala Kvapilová - Daniela Resová/Miroslava Dunárová 1:2 (-18, 20, -13)

Finále mužů: Václav Berčík/Jan Dumek - Ondřej Perušič/David Schweiner 0:2 (-16,-12)

o 3. místo: Jakub Šépka/Tomáš Semerád - Patrik Maňas/Jiří Sedlák 2:1 (19, -19, 10)