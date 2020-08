„Jezdce nutil mít koně od startu do cíle pod důkladnou kontrolou a neustále počítat cvalové skoky,“ mínil šéf pořádajícího Jezdeckého klubu Opava – Kateřinky Vladimír Hruška. Jeho svěřenci se letos do klání nezapojili. „Máme teď koně hodně mladé. Na tak náročnou soutěž zatím ještě nemají potřebné zkušenosti, takže se Velké ceny budou moci zúčastnit až v příštím roce,“ vysvětlil Vladimír Hruška nepřítomnost Jiřího Hrušky, Karla Lamicha a Vlaďky Humplíkové na parkuru. Kromě slovenského účastníka letos covid bohužel neumožnil start žádným dalším zahraničním jezdcům.

Pozornost se podle očekávání soustředila zejména na výkony špičkové elity Českého skokového poháru – Marka Hentšela, Marka Kluse. .Ondřeje Pospíšila a Jana Štětinu. Určitým překvapením bylo, že do finále postoupili pouze dva posledně jmenovaní i to, že stupně vítězů neobsadil ani jeden z nich. Potlesk patřil všem účastníkům a závěrečný těm nejlepším. První místo si vyskákala dvojice Sára Vingrálková v sedle Oscara des Fontaines ze stáje Derby a má už splněný limit pro účast na OH v příštím roce. Na druhém místě skončila dvojice Jiří Tměj s Crosby DK z JK prof. M. Hrabánkové a třetí místo obsadila další žena, Lucie Strnadlová s Feminou 1. ze stáje SKL Trojanovice. Dobrou náladu nezkazil divákům v zaplněném areálu ani obavy vzbuzující pád Miroslava Vítka i s koněm Ria Arista OH na trojskoku, který naštěstí skončil pro oba bez zranění.