Ať zpackaná koncovka ve Svitavách, či selhání trojkové střelby a v neposlední řadě také velká marodka, která opavskou sestavu zasáhla.

„To je basket, zažíváte s ním krásné i stinné stránky,“ poznamenal pivot BK Opava Martin Gniadek.

„Pohár házíme za hlavu, chceme medaili z ligy,“ hlásí sebevědomě devětadvacetiletý basketbalista.

„Sice jsme zkušený tým, ale hodně nás ovlivnila nepovedená koncovka ze Svitav, kde jsme nepochopitelně nezvládli závěr a ztratili tak už vyhraný zápas. Tohle jsme si odvezli v hlavách i do Plzně. Proti USK jsme moc chtěli. Jenomže nás zradila střelba z dálky, na které to máme postavené. Za poločas mít bilanci 0/16 je děsivé. Soupeř to navíc vycítil, nevytahoval se k nám, hlídal si to pod košem,“ vracel se k prohranému semifinále Gniadek.

„Luděk Jurečka, který by nás určitě zvedl, dostal už v poločase loktem do lícní kosti a skončil v nemocnici. Přece jen je to nejlepší trojkař v lize,“ míní ostravský rodák. Nepovedený zápas o bronz už jen podtrhl opavský zmar.

„Jednou za sezonu se to sejde, kdy na vás spadne totální deka. Nás to bohužel potkalo v Plzni. K tomu ještě ta zranění, ani mě zdravotní problémy do druhého zápasu nepustily,“ pravil Gniadek.

„Malá měla virózu a nějak jsem to chytil od ní i já,“ vysvětlil důvod své absence basketbalista, který v průměru hraje dvaadvacet minut za zápas.

I vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu uvítala Opava reprezentační přestávku. „Hodně nám bodla,“ pokyvuje hlavou Gniadek.

„Snad se všichni dáme zdravotně dohromady,“ doplňuje jedním dechem.

Slezané nyní pracují na kondici. Třeba ve středu je měl ve Sviadnově v péči kondiční kouč Igor Horyl.

Český pohár i Alpe Adria Cup je pro výběr trenéra Petra Czudka minulostí. „Můžeme se soustředit už jen na ligu. Chceme po základní části uhájit druhé místo a vytvořit si co nejlepší pozici pro vyřazovací boje,“ podotkl pivot, který zaznamenal za zápas v průměru 11,5 bodu. Opavští se před Vánocemi dostali do formy, válcovali jednoho soupeře za druhým, nyní jim to ale mírně skřípe.

„Můžeme udělat stejně vítěznou šňůru jako před Vánocemi. Pomohla by nám dobře zvládnutá koncovka, jakou měly Svitavy s námi,“ přemýšlí nahlas Gniadek.

Tato sezona je zatím vyrovnaná. „V A1 je to pořádná jízda. Každý může porazit každého, když pominu Nymburk. Třeba USK vyšel tah s cizinci, ale má mladý tým a i tomu se nevyhnou výpadky,“ zvedá prst zkušený pivot.