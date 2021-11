Počítalo se s vyprodanou halou, řešilo se dokonce i vytažení bočních tribun. Čeští basketbalisté měli hrát v pondělí v Opavě s Litvou ve velmi bouřlivé atmosféře. Vyprodáno ale nakonec nebude. Aktuální epidemiologická situace pustí do opavské haly totiž jen tisíc diváků.

Jakub Šiřina se plné haly nedočká. | Foto: ČTK

„Velice nás mrzí aktuální situace, kdy na základě vládního opatření může na hromadnou sportovní akci maximálně 1000 diváků. Stejně jako Vy jsme se i my těšili na pověstnou atmosféru ve vyprodané opavské aréně. Vzhledem k tomu, že do včerejšího odpoledne bylo prodáno téměř 2000 vstupenek, stáli jsme před rozhodnutím, jak dodržet aktuálně platná opatření,“ zní v tiskové zprávě České basketbalové federace. „Bohužel v této situaci neexistuje směrem k vám, fanouškům, žádné správné řešení. Snažili jsme se najít nejvíce férovou cestu, jak dosáhnout na maximální počet 1000 diváků. Rozhodli jsme se, že možnost vstupu do hlediště dostanou držitelé prvního tisíce vstupenek,“ píše se dále na webu www.czbasketball.cz.