Opava /POZVÁNKA/ – Další klíčový záchranářský zápas je dnes před opavskými basketbalisty. Do Slezska dorazí ústecká Sluneta.

David Klapetek (uprostřed v bílém) | Foto: DENÍK / František Géla

V tabulce Mattonky jedenáctý tým má zatím o dva body více než Klapetkova eskadra, po sobotě může být ale všechno jinak. „Pokud navážeme na naše předchozí výkony, vyhrajeme,“ zdůrazňuje trenér David Klapetek.

„Věřím, že zápas zvládneme, hrajeme doma, fanoušci nám pomohou,“ dodává opavský stratég.

Severočeši mají hru postavenou na cizincích, které rádi mění, tedy až na amerického rozehrávače Thadduse McFaddena, který zažil v barvách Slunety i první ligu, za Ústí hraje třetím rokem. Jeho průměrný rating je 19,6, když za zápas vstřelí v průměru 16,9 bodu, doskočí 4,3 míče a získá na sebe 4,2 faulu.

Naopak úplným nováčkem je jeho krajan Brad Reese a kanadský pivot Troy Gottselig. Ti nahradili LeKedrica Longmiryho a Josuhu Dollarda. „Hra našeho soupeře se bude točit hlavně kolem tří cizinců, dobře hraje také Holanda,“ komentuje sestavu kouče Bednáře David Klapetek.

K oporám se řádí i exopavský pivot Tomáš Hrubý, toho ale trápí problémy s kotníkem. „Musíme hrát agresivně, nedávat soupeři prostor a nepouštět ho do dobrých pozic,“ zdůrazňuje trenér opavského výběru, který má až na Galatu a dlouhodobě zraněného Brlitě kompletní kádr.

První vzájemný zápas letošní sezony skončil vítězstvím Ústí 83:62. Utkání v opavské hale začíná v sobotu od 18 hodin.

Kryštof Vlček: Byl to pro mě velký zážitek

Dvacetiletý mladík, který hraje na pozici křídla, přišel do Opavy z týmu VŠB Ostrava. V loňské sezoně patřil k základním stavebním kamenům trenéra Petra Czudka u rezervního celku, před sezonou si ho do svého kádru vytáhl trenér David Klapetek. Nadějný mladík tak letos nastupuje v nejvyšší soutěži i první lize, kde získává zkušenosti.

Jeho umu si všimli také basketbaloví odborníci, a před dvěma týdny se tak aktivně zúčastnil Utkání hvězd, kde hájil barvy celku Východu hráčů do třiadvaceti let.

Kdy jste se dozvěděl, že jste nominován do Utkání hvězd?

Bylo to na Štědrý den, měli jsme doma těsně po rozbalování dárků. Volal mi spoluhráč z béčka Tomáš Mičunek, nejdřív jsem tomu nechtěl věřit a říkal si, že je to nějaká sranda. Zapnul jsem si počítač a na nominaci se podíval.

Je na Utkání hvězd nějaká příprava nebo se hráči sejdou a zahrají si?

Žádná příprava nebyla, poprvé jsme se sešli až v kabině, kde jsem potkal své tři bývalé spoluhráče – Lukáše Palyzu, Adama Číže a Martina Gniadka, se kterými jsem hrával ještě v Ostravě. Dobře jsme si popovídali, v kabině a po celou akci byla dobrá nálada.

Utkání hvězd je hojně navštěvované, jak jste vnímal atmosféru v Pardubicích?

Pořadatelé hlásili něco přes tři tisícovky diváků, pardubická hala je ale velká, takže se diváci rozprostřeli a atmosféra nebyla po celou dobu tak bouřlivá. Pokud se však na palubovce dělo něco zajímavého, diváci byli slyšet.

Berou hráči zápasy vážně nebo se basketem baví?

Přišlo mi, že je to takové větší setkání hráčů z různých klubů, kteří se spolu pobaví a zahrají si basket, kde až tolik nejde o výsledek, ale o to pobavit lidi a ukázat různé parádičky, které v zápasech v lize nemusí dostat tolik prostoru. To se myslím už několik let daří, diváci i samotní hráči se dobře bavili.

Kdo vás jel do Pardubic podpořit?

Byla se mnou přítelkyně a kamarád Vašek Růžička, který jinak basketbalu příliš nehoví, ale akce se mu i tak líbila. Měli jsme jet spolu s Radimem Klečkou, ale nakonec s ním jeli jeho rodiče. Byla škoda, že ta akce byla po sobotních zápasech Mattoni NBL, nejel se tak podívat nikdo ze spoluhráčů a celkově nedělní termín divácké návštěvě neprospěl.

Co vás nejvíce zaujalo?

Jednotlivé zápasy a akce byly prošpikované tanečními vystoupeními na vysoké úrovni, dobrá atmosféra byla během hlavního zápasu Východu proti Západu, trochu mě zklamalo finále ve smečování, ale to bylo dáno tím, že se jeden z finalistů zranil.

Letos poprvé se v soutěžích ukázaly také ženy, byly zpestřením?

Určitě, bylo jasně patrné, že se chlapi nechtějí nechat zahanbit. Překvapilo mě, že v dovednostní soutěži byly lepší. Míč se házel do různých otvorů a musela se proběhnout dráha na čas. Možná to bylo i tím, že měly o číslo menší míč.

V posledním kole se vaši spoluhráči představili v Kolíně, Vy jste kvůli zranění nenastoupil. Sledoval jste zápas alespoň na internetu?

Viděl jsem skoro celý zápas, pak jsem nahlédl do statistik. Škoda, že kluci nedokázali naše vedení udržet po celých čtyřicet minut a v závěru měli hluché místo, kvůli kterému soupeř bodově odskočil.

V sobotu do Opavy přijede Ústí nad Labem, podle postavení týmu v tabulce by to měl být hratelný soupeř.

Ústí pozměnilo kádr, má tři nové cizince, takže by neměli být tolik sehraní. Věřím, že potvrdíme poslední domácí vítězství nad Plzní a připíšeme si dva body.

Ondřej Ludvík