Petře, máme za sebou reprezentační přestávku, během které ve slovenském národním týmu měl výborná čísla Jakub Mokráň. Co na to říkáte? Jsem za to rád. Slováci dvakrát vyhráli, Kuba byl v obou utkáních vidět. Chválil ho i trenér. Jsem rád, že se nám vrací zdravý, nezraněný a určitě v dobré psychické pohodě.

Opava šla do reprezentační pauzy po nečekané porážce s Olomouckem. Jak těžce jste tento nezdar kousal? Říká se, že člověk dvakrát nevstoupí do téže řeky, ale vám se to stalo. S Olomouckem jste totiž prohráli i loni…

Tuhle prohru budeme kousat dlouho. Loni jsme taky u nich ztratili zápas. Tohle vítězství nám pak chybělo a s touhle prohrou jsme se trápili až do konce. Je to na analýzu, pořád je to ještě ve mně a dlouho to ještě bude. I kluci to berou jako velkou facku. Každý může udělat chybu, ale jen blbec ji opakuje, bohužel my podruhé vstoupili do téže řeky.

Jak hodnotíte opavský vstup do sezony?

Zatím se ukazuje, že liga bude hodně vyrovnaná. I poslední může porazit prvního. Vidíme ne úplně dominantní Nymburk. Je tady spousta týmů, které si brousí zuby na semifinále, což je zajímavé. My jsme chtěli udělat dobrý dojem ve FIBA Cupu, do kterého jsme nevstoupili dobře výsledkově. Teď nás čeká domácí zápas pravdy proti Bulharům, ve kterém se ukáže, zda naše postupové akcie půjdou nahoru ohledně postupu, nebo spadnou do ztracena. Když to shrnu, tak ze vstupu do sezony nejsem nadšený ani zklamaný. Je to takový střed.

Nicméně ve FIBA Cupu jste se dokázali po špatném začátku vrátit do hry. Hlavně vítězství na Kypru bylo hodně důležité…

Za Kypr jsem moc rád. Stále tak pořád o něco hrajeme a tím bych chtěl poprosit fanoušky, aby přišli ve středu v co největším počtu nás povzbudit. Bude to utkání, které musíme zvládnout, a je to zápas, který má příběh.

Pojďme se ještě podívat na divácké návštěvy. Ty zatím v Opavě letos neklesly pod tisícovku…

Je to pro nás signál k ještě vetší zodpovědnosti. Musíme se prezentovat takovými výkony, aby diváci odcházeli z haly spokojeni. O to je to větší tlak na nás. Jsme ale za to rádi, vždycky jsme chtěli atakovat tisícovou hranici, teď jsme si ji posunuli. Rádi bychom atakovali 1500 až 2000 lidí v hale. Pokud se nám bude dařit a půjdeme do zajímavého konce sezony, byl bych rád, kdyby se hala znovu vyprodala jako v loňském ročníku.

V sobotu hostíte Pardubice, co byste řekl k tomuto soupeř?

Pardubice nezačaly dobře. Měly dvě prohry. Ukázaly ale jasně jak v poháru, který hrají, tak v lize, že si chtějí vzít vysoká místa. Dokázaly vyhrát tam, kde my ne. Nečeká nás nic lehkého, a pokud chceme pomýšlet na horní čtyřku, musíme vyhrát.