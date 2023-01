Ve středu měl bývalý hráč Opavy velký den. Nový Jičín totiž hostil v rámci osmifinále Českého poháru Opavu. Favorit nedal domácím sebemenší naději a vyhrál 114:65. „Bylo to hezké zahrát si znovu proti Opavě. Rád na opavské angažmá vzpomínám. Pro mě to byl specifický zápas,“ svěřil se Lukáš Bukovjan. Čtyřiadvacetiletý rozehrávač, který nasbíral v nejvyšší soutěži osmadevadesát zápasů se proti výběru trenéra Petra Czudka blýskl jedenácti body.

Lukáši, asi jste chtěli Opavu více potrápit. Nicméně ta vám nedala sebemenší naději. Hned v úvodu vás trojkami doslova popravila…

Opava se v lize poslední dobou trápila, což jsme věděli. Chtěli jsme ji cestu za postupem hodně znepříjemnit. Ale opak byl pravdou. Ukázalo se, že z opavského kádru je schopen každý dát trojku. Dostali jsme snad rychlých osm trojek a šli jsme hned z hrušky dolů na zem. Bylo vidět, že Kooperativa je o level výše než první liga. Opavští se dostali rychle do klidu a její zkušení hráči zápas dohráli v tréninkovém tempu k jasnému vítězství. Výsledek je jasný a nám se nepodařilo zopakovat loňský rok, kdy se nám podařilo vyřadit Olomoucko.

Jak se vám hrálo proti Opavě, klubu, ve kterém jste v minulosti působil?

Předně musím říci, že Opavě stále fandím. V hlavě mi proběhly vzpomínky na sezony, kdy jsem za ni hrával. Nebylo nic příjemného hrát proti Šířovi s Kuřkou. Kuba Šiřina má dlouhé ruce. Říkal jsem si, že si musím pohlídat balon, protože vím, že když se skrčí, vím, že mi chce míč sebrat. Celkově to byl pro mě specifický zápas.

Přišlo i docela dost diváků, a to se hrál ve stejný čas v Novém Jičíně i hokej…

Na Opavu zatím přišla nejvyšší návštěva v sezoně. Celkově lidi nás chodí, tím bych se jim chtěl omluvit za to, že jsme schytali takový debakl. Na druhou stranu měli možnost vidět, jak se to hraje na nejvyšší úrovni.

Jak vy osobně jste spokojen v Novém Jičíně?

Spokojený jsem. Basketbal se zde hraje na poloprofesionální úrovni. Klub disponuje výborným zázemím. Máme novou palubovku. Na nic si stěžovat nemohu.

Nelitujete toho přece jenom, že jste s profi basketbalem skončil v poměrně mladém věku?

Zkusil jsem si Ligu mistrů, nejvyšší soutěž v Česku, tím jsem si svůj sportovní sen splnil. Vystudoval jsem vysokou školu, mám civilní zaměstnání a k tomu hrají basket pro radost. Musím ale přiznat, že někdy mi ten basketbalový režim chybí. Kdy jsem vstal a jel s Luďkem Jurečkou do Opavy na trénink.

Kde pracujete?

Učím na základní škole v Příboře, kde učím anglický a český jazyk. Vedle toho studuji ještě druhou vysokou školu se zaměřením na češtinu a občanku. Musím říci, že učení mě chytlo.

A co ambice Nového Jičína?

Podařilo se nám postoupit do části vítězů, což jsme chtěli. S tím, že bychom ale měli hrát o postup, nikdo nevyhlásil.