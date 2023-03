/FOTOGALERIE/ Znovu jde do boje! Vloni přerušil čtyřletou nadvládu Daniela Mekbiba a vybojoval svůj první český titul, teď ostravského squashistu Jakuba Solnického čeká jeho obhajoba. Letošní šampionát od 9. do 12. března hostí opět Praha, hrát se bude ve skleněném kurtu Galerie Harfa. Konkurence je velká, na zlato si brousí zuby hned pět borců.

Squashista Jakub Solnický. | Foto: Irena Vanišová

„Bude to zajímavé už od čtvrtfinále. Ani v něm nemá nikdo nic jisté. To je skvělé. Společně soupeříme a posouváme se,“ líčí úřadující mistr Jakub Solnický. Letos je nasazený jako číslo pět, přesto se konkurence neobává. „Tím, že jsem jednou vyhrál, už nemůžu chtít nic jiného. Můj cíl je jednoznačně zlato,“ doplňuje odhodlaně.

Po dvou stříbrných medailích v loňském finále porazil Martina Švece 3:1 na sety. „Dostavila se ohromná úleva. Pro mě to bylo do třetice všeho dobrého,“ přiznává Solnický. „Martin měl za sebou daleko těžší semifinále a já věděl, že ho můžu udolat fyzičkou. Ta je nakonec vždycky mojí největší zbraní,“ popisuje, jak zlomil své „prokletí“. „Byly to obrovské nervy. Každý se mě neustále ptal, jestli to konečně klapne. Letos už to není takové. I já jsem ve větší pohodě. Titul už mám a nikdo mi ho nesebere,“ usmívá se osmadvacetiletý rodák z Opavy.

Nejlepší sportovec MS kraje? Titul letos získal hvězdný útočník NHL Pastrňák

Po mistrovství republiky se mu vloni ale moc nedařilo, v mezinárodním žebříčku PSA se propadl z 86. místa na 134. „Přišlo na mě hluché období. Forma zmizela a na turnajích se mi nedařilo. Bylo to trochu psychické, titul z mistrovství mě svazoval. Vytvářel jsem na sebe příliš velký tlak, který se s každou porážkou stupňoval,“ neskrývá Solnický.

Krize už je zažehnaná, na listopadovém London Open přehrál 3:1 světovou 69, Angličana Sama Todda. Jenže se od té doby na profesionálním okruhu neobjevil. Situaci mu totiž zkomplikovalo sporné rozhodnutí mezinárodní asociace PSA.

Těšíte se? Světové krásky se už za tři měsíce vrátí na pláž pod vysokou pecí

Věc se má tak: dříve se do světového žebříčku započítávalo squashistům deset nejlepších výsledků. Pokud ovšem odehráli více než třináct turnajů, jejich počet vzrůstal. Nyní mohou absolvovat kolik akcí chtějí a stále mají body jen za deset nejpovedenějších. Borci z top 40 tak jezdí všude a ostatní se nemají kam přihlásit.

„Je ohromně těžké vrátit se nahoru. PSA se zaměřuje jen na absolutní špičku, takže se do ní ostatní vlastně nemají jak dostat. A to je škoda. Chybí menší turnaje, ze kterých se vždy rekrutovaly nové hvězdy,“ míní. Snad se blýská na lepší časy, už na sklonku března se ostravský hráč představí na salcburském Mozart Open.

Poruba přetlačila Zlín, rozhodla ve třetí části. Na gól se čekalo do 47. minuty

Teď ovšem myslí jen na mistrovství republiky. To ozdobí svou účastí dva členové světové stovky – 71. Martin Švec a 89. Daniel Mekbib. Oběma však přípravu zkomplikovaly zdravotní neduhy. „Musím to zaklepat, já jsem na zranění nikdy netrpěl. Natrénováno mám, cítím formu a věřím, že na šampionátu podám nejlepší výkony,“ vytahuje svůj trumf Solnický.

Vedle špičkové konkurence ho motivuje i prostředí Galerie Harfa a skleněný kurt v něm. „Těším se. Mně osobně sklo vždycky svědčilo. Dosáhl jsem v něm na své první i druhé finále,“ připomíná a mezi klady zařadí i nakupující zvědavce, ze kterých se často stávají fanoušci. „Věřím, že půjde o skvělou propagaci celého českého squashe. Ten si ji v roce třicetiletých oslav určitě zaslouží,“ dodává reprezentant.