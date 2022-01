Jdu tahat tygra za ocas, řekl k novému angažmá bývalý kouč Hlučína Adler

S konkrétní nabídkou přišel údajně účastník německé easyCredit BBL MHP Riesen Ludwigsburg. „Přiznávám, že konkrétní nabídka z Německa přišla,“ řekl Deníku Czudek.

Jak se ale nakonec ukázalo, Mattias Markusson se ale lukrativnějším kontraktem zlákat nenechal. „S Matym jsme se na toto téma bavili. Jeho odchod by byl pro nás velkou ztrátou a náhrada by se hledala velmi těžce. S Mattym jsme domluvili na tom, že bude u nás pokračovat. Chceme uhrát, co nejlepší výsledek. Pro nás je to velmi důležitý hráč,“ zvedl prst kouč BK Opava.

Mattias Markusson se netají tím, že je ve Slezsku maximálně spokojený, skvěle ho přijala kabina a hlavně se mu daří herně. Je nadšenýz opavských fanoušků. „V Opavě se mi líbí, klub pracuje velmi dobře. Tohle angažmá je pro mě správnou volbou," vyznal se Mattias Markusson. „Chceme mu pomoci v individuálním růstu. Má individuální tréninky, k tomu slušnou minutáž. Spokojenost je oboustranná,“ poznamenal Petr Czudek a dodal: „Přestupní okno končí na konci února, stát se tak může cokoliv. Věříme ale, že Maty letošní sezonu dohraje v Opavě.“