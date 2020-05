Jako každoročně pořádá oddíl atletiky TJ Slezan Opava příměstský sportovní tábor. Co se týká konkrétních režimových opatření, ta budou vycházet z momentální celospolečenské situace.

Slezan Opava pořádá tábor | Foto: Miroslav Mařádek

Tábor se uskuteční v areálu Tyršova stadionu v Opavě, k dispozici bude i tělocvična. Je vypsán pro věkové kategorie od šesti do šestnácti let. I. turnus proběhne od 12. 8. 2020 – 16. 8. 2020, druhý od 19. 8. 2020 – 23. 8. 2020. Uzávěrka přihlášek je do třicátého června. Informace: maradek@seznam.cz , slezan.opava@email.cz, nebo na 775 228 404.