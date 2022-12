„Je šikovným tenistou, takže vůbec nemá problém se etablovat na padel. I ten je ale o souhře, aby jeden o druhém na kurtu věděl. On se sice se svým padelovým parťákem znal, ale předtím spolu nikdy nehráli, takže to pro ně bylo komplikovanější,“ chválil Aleš Richter, předseda pořádajícího Padel Clubu Ostrava, frontmana a kytaristu hudební skupiny Mirai.

Účastníci Padel Cupu byli rozděleni do čtyř skupin, z nich vždy dva nejlepší týmy postoupily do hlavního ‚pavouka‘, předposlední a poslední dvojice si pak zahrály turnaj útěchy. „Dopadlo to úžasně, všichni v tomto předvánočním čase přijeli a podle ohlasů byli spokojení, nikdo se nezranil, dobrá byla i sportovní úroveň turnaje,“ potěšilo předsedu Padel Clubu Ostrava.

Zpestřením turnaje byl nahrávací stroj Dragonet, který přivezl Jan Šimůnek. „Připravil nějaké soutěže, kdy trenažer vystřeloval míčky a hráč je musel umísťovat do obručí. Tohle vyhrál Mirai, který měl nejlepší mušku. Je opravdu moc šikovný, mohl by z něj být dobrý padelista,“ prozradil Aleš Richter.

Na nové padelové kurty si může přijít zahrát každý. Vše funguje přes rezervační systém Trojhalí, kde je pro ty, kteří nemají vybavení, i možnost zapůjčení raket.

I. ročník Padel Cupu v Ostravě

Hlavní část turnaje: Vénos, Štěpánek - F. Polách, I. Polách 6:0, Piňos, Cardoselli - Kazda, Oliveira 4:6, Patíková, Vaněk - Gallego, Velasco 6:3, Mutina, Kelerová - Valenta, Šebesta 0:6, semifinále: Vénos, Štěpánek - Kazda, Oliveira 6:2, Patíková, Vaněk - Valenta, Šebesta 7:6 C 7:5, finále: Vénos, Štěpánek - Patíková, Vaněk 6:4 6:3.

Turnaj útěchy: Staskevič, Ham - Arencibi, Mellado 5:7, Nedvídek, Halata - Marcos, Nacho 3:6, Navrátil, Arencebia - Mališka, Puček 6:2, Richter, Rozhon - H. Reies, F. Reies 6:3, semifinále: Arencibia, Mellado - Marcos, Nacho 2:6, Navrátil, Arencebia - Richter, Rozhon 0:6, finále: Marcos, Nacho - Richter, Rozhon 6:3.