„Prohráli jsme zaslouženě. Nevyrovnali jsme se soupeři v bojovnosti,“ přiznal trenér BK Opava Petr Czudek. „Utekla nám druhá čtvrtina,“ dodal.

Válečníci utekli až na čtrnáct bodů. Jenomže po přestávce se Opava začala zvedat. Skóre srovnala. A mohlo být i veseleji.

Nejlepší hráč Slezanů Radovan Kouřil však totálně selhal při střelbě trestných hodů.

„Je to škoda. Vrátili jsme se do hry, mohli jsme domácím odskočit, to se nám ale nepodařilo,“ posteskl si Czudek. Když se z perimetru netrefil Klečka, zaúřadoval na druhé straně Pomikálek.

„První utkání jsme prohráli. Musíme hrát chytřeji. Uděláme všechno proto, abychom nedělní zápas zvládli,“ podotkl šéf opavské lavičky.

Děčín – BK Opava 84:79 (21:20, 48:38, 61:59)

Body: Šiška 17, Autrey, Pomikálek oba 16, Ježek, Landa po 9, Feštr 8, Krakovič, Kroutil po 3, Grunt 2, Carlson 1 - Kouřil 22, Bujnoch, Klečka po12, Šiřina 9, Zbránek 7, Gniadek 6, Jurečka 5, Švandrlík 3, Dragoun 2, Kvapil 1. Rozhodčí: Vyklický, Salvetr, Kučírek. TH: 32/21:27/17. Trojky: 7:8. Doskoky: 42:35. Fauly: 24:30. Diváci: 850.

Stav série: 1:0