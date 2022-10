Třiadvacetiletý basketbalista vešel do podvědomí opavských fanoušků negativně při loňském play off s pražským USK. Ti mu nemohli přijít na jméno za zákroky na Jakuba Šiřinu. „S Kubou jsme si to vyříkali, řekl jsem, že to nebylo nic osobního. Vzal to, věděl, že je to play off. Tyhle zákulisní věci ale fanoušci nevěděli. Dali mi to samozřejmě sežrat, protože jsem zajel do nejlepšího hráče jejich týmu,“ vzpomíná Radek Farský. Teď už je vše zapomenuto. Energický basketbalista má nyní hlavní cíl, a to co nejvíce pomoci Opavě.

Radku, jak se člověk objeví v Opavě z Prahy oklikou přes Brno a Řecko?

Už jsme se s panem Czudkem delší dobu bavili o tom, že bychom mohli nějakým způsobem spojit síly, a tím, že mám tady ve Slezsku i část rodiny, tak to bylo pro mě daleko snazší rozhodování. Moje budoucí, žena, se kterou jsem zasnoubený, má v Opavě rodiče.

Jaké jsou první dojmy z opavského angažmá?

Zatím se jeví všechno tak, jak by mělo. Tedy až na zápas s Nymburkem, který se nám nepovedl střelecky. Myslím si ale, že pokud začneme vypilovávat věci, které si říkáme, ať už útočný doskok nebo střelbu hodů, tak nebudeme mít větší problém.

Z osobního hlediska byl asi problém zranění v přípravě, které vás vyřadilo na nějaký čas ze hry…

Je pravda, že mě to docela dost přibrzdilo. Některé přípravné zápasy se mi povedly. Pak ale přišlo zranění, kdy jsem se doslova přestal hýbat a měl jsem zhruba tři týdny problémy. Nyní se do toho snažím dostat.

Co vás přesně trápilo? Hovořilo se i o problémech se zády…

Nejdříve to vypadalo na záda. Pak problémy s nohou. Pořád se nemohlo přijít na to, co to je. Nakonec jsem měl naprasklý zadní stehenní sval a z toho mě bolela záda. Celý střed těla se mi stáhl a já nemohl pořádně chodit.

Zatím vám to v Opavě nepadá tak, jak byste si představoval…

Věřím, že se to prolomí. Stalo se mi to už mockrát v kariéře, že jsem byl jednou takhle dole a poté nahoře. Jsem v novém týmu a věřím, že to musí přijít, protože tvrdě pracujeme každý den. Věřím, že to přijde co nejdříve.

Když se vrátíme pár měsíců zpátky, Opava hrála proti vašemu USK Praha play off. Opavští fanoušci měli na vás pořádnou pifku…

Jsem na palubovce trošku provokativní typ. Měl jsem za úkol od našeho trenéra trochu zajet do Kuby Šiřiny, nejlepšího hráče týmu. S Kubou jsme si to vyříkali, řekl jsem, že to nebylo nic osobního. Vzal to, věděl, že je to play off. Tyhle zákulisní věci ale fanoušci nevěděli. Dali mi to samozřejmě sežrat, protože jsem zajel do nejlepšího hráče jejich týmu.

A to už jste věděl, že budete hrát v Opavě?

S myšlenkou, že půjdu do Opavy, jsem polemizoval. Nic ale nebylo na papíře, žádnou oficiální nabídku jsem v té chvíli neměl. Mně v USK končila smlouva, s panem Czudkem jsem byl dlouho ve spojení, tak to nasvědčovalo tomu, že bych se mohl v Opavě objevit.

Už jste se potkal s opavskými fanoušky a vyříkal si to?

Když jsem byl v Opavě první týden v červnu, tak jsme šli se skalními fandy na večeři. Byl jsem z toho trošku nervózní, ale dopadlo to dobře. Chci říct, že současný stav si hodně užívám. Opavští fanoušci jsou neskuteční, takové jsem nikde ještě nezažil. Možná z toho jsem ještě trochu nervózní, protože doposud byli proti mně a to mě hnalo nahoru. Teď je to takové jiné, mám velkou zodpovědnost a nechci je zklamat.

I přes váš mladý věk máte vcelku pestrý basketbalový životopis…

Je to možná i nechtěné. Doufal jsem, že bych v Brně mohl setrvat i déle, pokud se nepovede dobré zahraniční angažmá. Teď to vypadá, že jsem trošku světoběžník. Ale doufám, že se to v Opavětrošku ustálí. Možná i to, jak jsem rozevlátý, se mohlo podepsat na mých výkonech v posledním půlroce.

V Řecku jste ale neměl vůbec špatné statistiky…

Je pravda, že v Řecku mi to sedlo. Během Vánoc jsem změnil klub. Odešel jsem do USK Praha, který hraje úplně jiným stylem.

A v Řecku jste neplánoval zůstat déle?

Je pravda, že v Řecku mě chtěli i pro další sezonu. Jenže moje rodina ve Slaném měla zdravotní problémy, takže jsem musel upřednostnit návrat do Česka, neboť doma mě potřebovali.

Jak byste charakterizoval druhou řeckou ligu? A co bouřliví fanoušci?

Ti jsou bouřliví hodně. Měli jsme policii na každém zápase. Byli hodně napjatí směrem k rozhodčím. Ve druhé lize se hrál hodně systematický basketbal. Moc se neběhají rychlé protiútoky. Hra je hodně svázaná.

Co fanoušci v Opavě? Proti Nymburku jich přišlo skoro dva tisíce, proti Slavii něco přes tisíc…

Byl to pro mě nezvyk, protože při mém posledním zápase v Opavě na mě sedmnáct set fanoušků řvalo Farský vypadni a teď mi ti samí fandí, ať dám koš.Radku, jste širším členem národního týmu. Asi je vaším osobním cílem si pozici v nároďáku vylepšit… S panem Czudkem jsme si dali za cíl mě dostat zpátky do nároďáku a vyprofilovat mě ve stálého člena reprezentace. Zatím jsem k reprezentaci měl možnost jen jako mladý hráč přičichnout.