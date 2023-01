Opava začala na Folimance dobře. Téměř tři minuty nedostala koš. Nicméně domácí se zvedli a k vidění byl vyrovnaný basketbal do posledních vteřin. Opavské táhl Radek Farský, hráč, který dorazil do Slezska právě ze sovího tábora. Nicméně slezské klima mu zatím nesvědčí. V sobotu ale zářil. „Radek střídal dobré a špatné momenty. Před utkáním jsme mu říkali. Je to tvoje bývala tělocvična. Vzal si naše slova k srdci,“ těšilo opavského trenéra Petra Czudka.