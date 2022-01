„Nejsme to stále my. Naše hra není dobrá, ale věřím ve zlepšení,“ řekl jednatřicetiletý rozehrávač. Už ve středu míří opavský tým do Děčína, kde ho čeká čtvrtfinálový duel s domácími Válečníky. „Věřím, že bude úspěšní. Musíme postoupit,“ podotkl Radim Klečka, který v derby odehrál skoro pětadvacet minut.

Radime, Opava konečně zabrala. Po čtyřech porážkách v řadě vyhrála. Cítíte velkou úlevu?

Asi ano. Vítězství bylo sice utrápené, ale bylo. To jsme potřebovali. Jsme rádi, že černá série skončila.

Ostrava přijela po Covidu, navíc bez rozehrávačů, přesto byla hodně nepříjemným soupeřem. Definitivní zlom přišel až v koncovce…

Ostrava hrála vabank. Myslím si, že jsme nebránili úplně špatně. Měli jsme dobrý tlak. Někdy jsme ale až zbytečně propadávali a Ostrava dávala některé koše se štěstím. Na druhou stranu my působíme v útoku utrápeně, není to stále ono.

V čem je chyba?

Těžko říci. Pozice občas máme, ale skřípe nám to. Musíme se více zaměřit na signály a více hrát běhavější basketbal. Připadá mi to, že více stojíme, a to je špatně.

Jak moc chybí trenér Petr Czudek?

Samozřejmě, když nemáte hlavního trenéra, tak je to velká ztráta. To někde poznat musí být. My ale musíme zabojovat. Není to lehká situace pro nikoho, jak pro Kryštofa, který z ničeho nic musí být hlavním trenér áčka. I pro nás je stávající situace novinkou. Nezbývá nám nic jiného, než se s tím poprat.

Co se vám honilo v hlavách, když ve čtvrté čtvrtině šla Ostrava do vedení?

Osobně jsem si nepřipouštěl, že bychom mohli prohrát. Věřil jsem, že ho zvládneme. Bylo to šudlání o pár bodů. Ale tím, že jsme měli větší rotaci, Ostravu jsme utahali, což se v závěru taky ukázalo.

Myslíte si, že vítězství nad Ostravou, může být odrazovým můstkem k lepším zítřkům?

Byla to sice utrápená výhra, ale musíme doufat v lepší zápasy.