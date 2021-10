/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Kolínské prokletí pokračuje. Opavští basketbalisté opět zápas na palubovce Geosanu nezvládli a prohráli 81:92. Slezané hořeli v obraně. Jedním z mála hráčů v hostující sestavě, kterým zápas vyšel, byl rozehrávač Radim Klečka, který dal sedmnáct bodů.

Radim Klečka | Foto: Deník/Petr Widenka

Radime, proč to Opavě v Kolíně nešlo?

Hodně nám to skřípalo v obraně, to byl náš veliký problém. Nebyli jsme schopni ubránit snad jediný útok soupeře. A když už se netrefili, nechali jsme doskočit pro druhou šanci. Přitom v útoku to tak špatné nebylo.