Radime, vítězství má pro Opavu velkou cenu, obzvlášť kvůli prvnímu poločasu, který se vám vůbec nepovedl…

Výhra proti Děčínu se vždycky počítá. První poločas byl z naší strany děsný. Hlavně, co se týká obranného doskoku. Byly tam úseky, kdy Děčín měl dva, tři útoky. Naštěstí se trošku střelecky trápili. Třetí čtvrtina byla tou, kdy se to zlomilo. Šlápli jsme do toho v obraně, začali hrát agresivně.

Děčín byl zlomen i z toho, že jste mu ve třetí čvrtině dovolili pouze tři body…

Samozřejmě, něco jim nepadalo, přitvrdili jsme v obraně, hráli na hranici faulů, a to se nám vyplatilo. Byl to sice risk, ale správný.

Byla v poločase velká bouřka v opavské kabině?

Ani ne. Věděli jsme, kde je chyba. Museli jsme v sobě najít sílu, abychom se zvedli ze špatného začátku.

Proč to nešlo v prvním poločase?

Těžko říci, pokaždé je to něco jiného. Kdybychom to věděli, tak máme vždy dobré vstupy do zápasů. Musíme se více koncentrovat.

Patřil jste do skupiny hráčů, kteří laborovali se zraněním. Co vás trápilo?

Ve zraněních se točíme. Za sebe mohu říci, že jsem na tom trochu lépe. Trápila mě záda, snad už to vydrží dokonce sezony.

V tabulce jste na sedmém místě, je vůbec reálné se před play-off posunout v tabulce výše?

Je to těžký úkol. Musíme nyní hrát každé utkání, jako by to bylo to poslední. Není to nic nemožného, ale nemůžeme si dovolit takové začátky jako proti Děčínu. Na palubovkách soupeřů nás to může stát zápas. Teď nás podrželi diváci, kteří nám dali nějakou tu energii navíc.

Jak vidíte váš nejbližší program? Hrajete v Brně a pak hostíte Ústí…

Každý soupeř v naší skupině je nevyzpytatelný. Musíme jít zápas od zápasu.