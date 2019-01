Byl to jeho zápas. Opavský rozehrávač Radim Klečka v sobotu řádil jako Černá ruka. Výraznou měrou se podílel na vítězství domácích basketbalistů v poměru 102:92.

Nastřílel jednatřicet bodů, přidal osm asistencí. Nerozhodilo ho ani neproměnění tří šestek v řadě. Po zásluze byl vyhlášen největší hvězdou zápasu.

Radime, proti Olomoucku to byl váš zápas, jednatřicet bodů, k tomu osm asistencí, bylo vidět, že jste se dobře vyspal…

(usměje se) Olomoucko mi sedlo. Bylo to v pravou chvíli. Potřebovali jsme se chytnout, vyšlo to i mně.

Byla to podle vás ta stará Opava, na kterou jsme zvyklí?

Konečně jsme ukázali bojovnost. V závěru utkání i nějakou zkušenost, kterou bychom měli mít. Drželi jsme si odstup a zbytečně nebláznili. To je ten správný směr, kterým bychom se měli vydat.

Průběh utkání připomínal houpačku, týmy se střídaly ve vedení. Co nakonec rozhodlo podle vás ve prospěch Opavy?

I když se skóre měnilo, tak průběh utkání byl víceméně podle naší režie.

Trenér Czudek hovořil o tom, že inspirací pro Opavu byl bojovný výkon mladých hráčů ostravského Snakes v poháru, který jste vyhráli…

Byl to zápas na rozehrání, který jsme potřebovali, abychom si zase začali trochu věřit. Myslím si, že bojovnost, jak říkal trenér, jsme si z toho vzali a proti Olomoucku prokázali.

Leden máte doslova nabitý, devět zápasů, to bude pekelná jízda…

Jak říkáte, do toho cestování, začátek roku máme šílený. Tři zápasy v pěti dnech. Musíme se zregenerovat a připravit se na to hlavně mentálně. Není to jenom o fyzické kondici, ale i o té mentální. Nesmíme jít do zápasů s vědomím toho, že jsme unavení.

Může vám pomoci fakt, že máte za sebou polovinu Ligy mistrů a víte, jak se už s únavou poprat?

Je to těžké. Nemůžeme se pořádně zregenerovat po zápase v Benátkách, protože následuje hned další utkání v Brně. Měli bychom už být po polovině na to zvyklí, ale pořád je daleké cestování pro nás novou věcí.

Proti Olomoucku chyběli Vašek Bujnoch s Radovanem Kouřilem. Bylo na konci zápasu znát fyzicky, že hrajete v úzké rotaci?

Samozřejmě rotace je o dva důležité hráče užší. V závěru jsme to urvali bojovností. Snad se brzy Radovan vrátí, u Vaška to vypadá na delší absenci.