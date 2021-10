Radovane, porážka s Benficou hodně bolí. Když se za zápasem ohlédneme, tak jste byli dvě šestky od vítězství…

Je to tak. V koncovce rozhodlo to, že jsme neproměnili šestky, plus nějaké dva šoupáky, co si tak vybavuji. Naopak na obranné půlce jsme si nechali hloupě doskakovat balon, což nás pokládalo dolů, neboť jsme jim dávali druhé šance. Řekl bych, že tak nezaslouženě hloupě jsme se dostali do prodloužení a v něm už jsme asi neměli tolik sil.

V prodloužení jste přitom udělali šňůru 4:0 a vypadalo to, že by to mohlo jít…

Taky jsme tomu věřili. Jenomže nakonec jsme prohráli o deset bodů a vypadá to, že jsme v prodloužení šanci vůbec neměli.

Ukázalo se, že basketbal na evropské úrovni je jinde než česká liga…

Souhlasím. Je to mnohem tvrdší, rychlejší. Snažíme se tak hrát i v české lize, jenomže občas nám to rozhodčí nedovolí, takže se tomu musíme přizpůsobovat. Bohužel proti Benfice mi přišlo, že nás tvrdě nechtějí nechat hrát. Měli jsme hodně faulů, z toho pramenily šestky.

Ale i útočných faulů jste měli dost…

Ano, divím se, že jich bylo tak hodně.

Ve druhém poločase jste utekli na třináct bodů, probudili se i diváci. Vypadalo to, že máte Benficu na lopatě…

V těchto momentech nás dvakrát faulovali, my jsme, tuším, dali jen jednu šestku z pěti a to je trestuhodné. Kdybychom dali všech pět, tak jsme skoro na dvaceti bodech a to už by se nám hrálo jinak. Naopak tím, že se nám nedařilo, nás to trochu položilo. Oni dali dvě střely a zápas se začal tahat.

Říkal jste, že v prodloužení došly Opavě síly. Vypadalo to ale, že fyzicky jste na tom dobře…

Bylo vidět, že když byl na palubovce někdo delší čas, začaly mu síly docházet, pár momentů tam takových bylo. Sám jsem cítil, že jsem vyšťavený a sám si řekl o střídání. Jinak fyzicky to špatné nebylo.

Bylo vidět, že Mattias Markusson se pomalu rozjížděl…

Týmy jsou na něj připravené. Dokáží si ho pohlídat a bohužel se do toho nyní nedostal. Když dostal balon, tak ho hned tři lidi posekali. Nemohl se do toho dostat, jak si představoval.

Šance na postup ze skupiny se pomalu rozplývají jako pára nad hrncem…

To ano, ale hrajeme v Evropě a je to pro nás svátek. Každý zápas je pro nás důležitý, a i kdybychom jich pět prohráli, tak do toho šestého jdeme s jasným cílem ho vyhrát.

Co říkáte na atmosféru v hale?

Atmosféra byla slušná, když se dařilo, táhli nás diváci hodně dopředu. Jsem rád, že fanoušci nám fandí.

V sobotu hrajete s Děčínem, co k tomuto utkání?

Pro nás nic jiného než výhra neexistuje. Uvidíme, co Radim Klečka, který zápas nedohrál, dostal ránu na solar. Je náš útočný tahoun, je mu jedno, jestli hraje v NBA nebo třetí ligu, on si to svoje zahraje a táhne nás.