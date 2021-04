/VIDEO/ Šestadvacetiletý rozehrávač Radovan Kouřil už zase řádí v opavských barvách. Ve středu nastoupil za svůj staronový klub ke třetímu zápasu. Proti Pardubicím odvedl dobrou práci. Zapsal jedenáct bodů, k tomu přidal pět asistencí. I díky tomuto příspěvku Slezané porazili Beksu 99:89.

BK Opava - BK JIP Pardubice 99:89 | Foto: Deník/Petr Widenka

Radovane, tak napotřetí to vyšlo, po dvou porážkách od vašeho příchodu Opava konečně vyhrála. Jak se rodilo vítězství nad Pardubicemi?

Věděli jsme, že soupeř přijede bez hlavních opor a myslím si, že nám trochu chyběla i koncentrace. Dělali jsme hloupé chyby v obraně. Nechávali jsme Svoboďáka hodně krát volného, který nás trestal každou střelou. Snad se v prvním poločase ani jednou neminul. Nakonec jsme si stejně vytvořili desetibodový náskok. Mysleli jsme si, že to půjde samo, ale nešlo. V koncovce to byl boj, naštěstí Šířa tam dal dvě těžké trojky a to nás nakoplo.