Radovane, ve finálové sérii jste toho moc neodehrál. Jak jste prožíval čtyři utkání s Nymburkem? Bylo to pro mě hodně těžké. Chtěl jsem, ale nemohl týmu pomoci. Celou sezonu makáte na tom, ať se dostanete do bojů o zlato, nakonec vás zradí zdraví a na finále koukáte z lavičky. Na druhou stranu jsem hrozně rád, že jsem mohl ve čtvrtém finále alespoň na pár minutek před tak fantastickou atmosférou na palubovku vyběhnout.

Odehrál jste necelé čtyři minuty, ale na co jste sáhl, to vám tam spadlo…

(usměje se). Během celého týdne jsem se ani jednou nedotknul míče, řekl jsem si, že to půjdu zkusit na falešnou formu. Vzal jsem si dvě střely a dvakrát to trefil. Bohužel pak už to nešlo. Kotník hodně bolel.

Do čtvrtečního zápasu vstoupila Opava výborně, rychle vedla 9:0, pak vám ale došly síly…

Je to tak. Držet v téhle sestavě, ve čtvrtém zápase rytmus a tempo, které Nymburk nastavil bylo velmi obtížné. Šířa byl na všechno převážně sám, já jsem mu nemohl pomoci. Síly mu rychle ubývaly a dnes se to projevilo. Už toho měl až po krk, a to se ve všem odráželo.

V letošní sezoně jste třikrát Nymburk porazili, což je velmi slušný počin…

Je to super. Myslím si, že jsme ukázali, že s nimi můžeme hrát. Porazili jsme ve finále, což je paráda, porazili jsme je ve finále poháru, což je ještě lepší, takže nyní máme motivaci do dalších roků, s tím, že na ně máme. Budeme bojovat dál. Jsme strašně rádi, že se nám podařilo urvat Český pohár.

Opava působila také v pohárové Evropě. Sehrálo toto roli i v tom, že jste Nymburk třikrát porazili?

Myslím si, že určitě. Máme hráče, kteří poháry chtějí hrát, je to o sbírání zkušeností. Každé utkání v pohárové Evropě, je takové, jako když hrajete s Nymburkem. Navíc je to lákadlo, pro případné posily.

Letošní sezonou jste si nastavili laťku hodně vysoko…

Bude to trošku problém, jak to bude s Mattym. Kdyby odešel, bude těžké ho nahradit. Na české poměry vyjímečný hráč.

Jak jste vnímal atmosféru v opavské hale?

Jedním slovem fantastická.