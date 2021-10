Ostravský rodák strávil na palubovce čtrnáct minut, během kterých si připsal tři body. Už v sobotu se jeho tým představí doma proti Ústí nad Labem. „Tenhle zápas musíme vyhrát, stejně jako ten středeční s Benficou,“ podotkl 25letý basketbalista.

Rosťo, máte za sebou druhé vystoupení ve FIBA Europe Cupu, na palubovce Den Bosche jste prohráli o pět bodů, ale během druhého poločasu jste byli zralí na ručník…

Porážka nás mrzí. Myslím si, že byla z kategorie hloupých. Herně jsme na ně určitě měli. Nebyl to žádný extra tým, který by nás převálcoval, ať už basketbalově nebo fyzicky. Do poločasu jsme se drželi. Ve druhé půli jsme měli hluchá místa, kdy nám utekli až na dvacet bodů. Bylo to čistě jen naší hloupostí, tím, že jsme nedokázali doskočit balon a rychle se vrátit. Porazili nás hlavně rychlým protiútokem.

Mužstvo z Holandska je určitě hratelným soupeřem, opírá se hlavně o tři hráče. Price vám dal za poločas šest trojek, přitom na něj jste se speciálně připravovali…

Musím říci, že některé trojky dal se značným štěstím. Samozřejmě, že když trefil první, druhou, pak už se cítil dobře. Trefoval se i přes ruku, byl na koni, těžko se zastavoval.

Máte za sebou dva zápasy, oba jste prohráli. Jak vidíte vaše šance na postup?

Nyní nás čekají dva zápasy na domácí palubovce. S našimi fanoušky v zádech máme šanci porazit i ruský Perm. I s ním jsme se do poločasu drželi. Musíme zlepšit vstupy do druhých poločasů. Důležitým faktorem byl i fakt, že jsme v Holandsku prohráli jen o pět bodů.

Opava už zkušenosti s pohárovou Evropou má. Jste mentálně i herně dál? Hráli jste i Ligu mistrů…

Myslím si, že jsme trošku zkušenější. Tušili jsme do čeho jdeme. Liga mistrů pro nás byla velká neznámá. Nyní už víme, o čem je evropský basketbal. Teď už můžeme těžit ze zkušeností. I když jsme nyní dvakrát prohráli, můžeme být v dalších zápasech úspěšní.

Před odjezdem do Holandska jste prohráli v Kolíně, to asi málokdo čekal…

Do Kolína jsme jeli v roli favoritů, ale v hlavách jsme utkání nezvládli.

Mohlo se do vašeho výkonu v lize projevit cestování do Ruska?

To si myslím, že ne.

Do Ruska jste letěli, do Holandska jeli autobusem. Jak jste to zvládli?

Samozřejmě, že každý na sobě pociťuje, když leží patnáct hodin v autobuse, než když by spal osm hodin v posteli. Při cestování do Ruska jsme strávili část cesty v letadle, nějaké hodiny na letišti. Ale bylo to v přijatelných mezích.

V sobotu hrajete s Ústím, jak tohle utkání vidíte?

(usměje se) Jednoznačně ho musíme vyhrát.