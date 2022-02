Rozjetá Opava bere další výhru! Uspěla na horké půdě Pardubic

Opava zvládla výborně první poločas, ve kterém si vypracovala dvouciferný náskok. „Hlavně ve druhé čtvrtině se nám podařilo soupeře rozebrat. První půle nám vyšla výborně,“ pochvaloval si opavský trenér Petr Czudek. Jenomže po přestávce se Východočeši nadechli. Během tří minut se vrátili do hry. „Věděli jsme, že to Pardubice nezabalí. Daly do hry hodně energie, navíc je hnali i diváci. Soupeř stáhl naše vedení na čtyři body. Naštěstí jsme mu více nedovolili. Pomohli jsme si zónou,“ pokračoval kouč BK Opava.