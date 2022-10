„Sice jsme prohráli, ale až tak úplně špatně bych naše vystoupení neviděl. Podali jsme bojovný výkon,“ podotkl opavský křídelník Jan Švandrlík. „Nakonec se ukázala evropská kvalita soupeře. Udělali jsme jednoduché chyby, které Keravnos potrestal. Šel do trháku a to se pak už těžko chytá,“ poznamenal autor třinácti opavských bodů.

Domácímu celku dělala problémy tvrdá hra kyperského výběru. „Hodně používali ruce, na to se ale vymlouvat nechci. Rozhodčí hru pustili, ale to na obou stranách. Byl to docela fyzický zápas. Takové to ale v Evropě bude. Pokud budeme chtít být úspěšní, musíme se s tím srovnat,“ zvedl prst plzeňský rodák.

Opavský výkon měl sestupnou tendenci poté, co kvůli pěti faulům dohrál slovenský pivot Jakub Mokráň. „To je pravda, přišli jsem v té chvíli o našeho nejlepšího střelce. Navíc je to náš největší atlet a nejfyzičtější hráč. Jeho absence byla velkým zásahem do našeho herního systému,“ přiznal Jan Švandrlík.

Nyní čeká opavský tým zápas v Bulharsku. „Potřebujeme vyhrát a odčinit středeční prohru,“ má jasno křídelník BK Opava.

Ještě před odletem do Bulharska míří Opavští v rámci ligy do Hradce Králové. „Jedno z největších nebezpečí, je umět z Evropy přepnout na českou ligu,“ upozornil Švandrlík a dodal: „Musíme to umět, přece jenom hrát poháry je zážitkem jak pro nás, tak naše skvělé fanoušky. Ti byli ve středu znovu fantastičtí.“