„Sport je nesdílnou součástí mého života,“ přiznává Radim Vysocký, který do svých pětadvaceti let aktivně lyžoval, následně se podílel na vzniku triatlonového klubu v Opavě. V tomto sportu to nakonec dotáhl až do pozice mezinárodního rozhodčího. Poté společně se svými lyžařskými parťáky ze Ski klubu Opava na Karlově postavili první umělé zasněžování v Jeseníkách. K basketbalu se dostal především díky svému kamarádu Petru Czudkovi. „Práce u basketbalu mě chytla. Věřím, že opavský klub posuneme ještě dál,“ je optimistou klubový boss.

Radime, dělal jste lyžování, triatlon, šéfujete Opavskému sportovnímu klubu, vedle toho relativně krátce basketbalu. Chytil vás tento sport? Jak jste se dostal do pozice předsedy představenstva?

Ano chytil, ale musím říct, že basketbal mě bavil vždycky. Tím, že se známe s Petrem Czudkem dlouho a jsme kamarádi, tak mám k tomuto sportu ještě blíže. Kolem basketbalu jsem se motal, hrávali jsme ho ve škole. Chodíval jsem si ještě před několika lety zahrát se starými pány. Pamatuji si ještě i zápasy v tělocvičně na Mařádkové. Když rezignoval na pozici představenstva Míra Mařádek, dostal jsem nabídku účasti v představenstvu klubu. Chvíli jsem váhal, ale výzvy mám rád a tak jsem tady.

Opava letos vyválčila stříbrné medaile, jak je vnímáte?

Je to neuvěřitelný výsledek. Považuji ho za jeden z největších úspěchů letošního roku našeho města jak v oblasti sportu, tak i ostatních odvětvích. Opava, jako druhá nejlepší v republice! Tohle určitě zaslouží ocenění.

Co bude nyní následovat? Máte nárok na pohárovou Evropu, která něco stojí…

Přihlásili jsme se do kvalifikace o Ligu mistrů. Pokud postoupíme, budeme hrát ve skupinové fázi jako Nymburk. Pokud ne, budou hrát kluci jinou evropskou soutěž – FIBA cup. Samozřejmě intenzivně pracujeme na tom, abychom klub finančně zajistili. Snažíme se také dělat na tom, abychom nebyli tolik závislí na finančních prostředcích z města.

S Ligou mistrů souvisí i posílení týmu….

Vnímáme to. V Lize mistrů chceme hrát důstojnou roli, potřebujeme posílit na pozici pivota. Jednáme o tom, abychom přivedli hráče na jeden až dva posty. Chtěli bychom jít stále českou cestou. Bohužel situace je taková, jaká je. Loni se nehrály nižší soutěže, není tak kde vybírat. Pivot je nedostatkové zboží, a tak není vyloučeno zahraničí.

S jakým rozpočtem pracujete?

Pracujeme s jedním z nejmenších rozpočtů, co se týká české nejvyšší soutěže. Nejedná se jen o áčko, ale také mládežnické týmy. Je důležité říct, že samozřejmě dostáváme od města na sport na sezonu nějakých osm milionů korun. Abychom dodrželi zásady veřejné podpory, můžeme použit na první tým mužů z toho jen 1,8 milionů. Zbytek jde na mládež. Dá se říct, že celé BK a.s. funguje s rozpočtem okolo 15 milionů ročně.

Máte už příští sezonu finančně pokrytou? A otevřelo vám druhé místo cestu k potenciálním partnerům?

Druhé místo je hezké. I přesto, že jsme druzí v republice, tak se ukazuje, že v našem regionu je dominantním sportem fotbal a ne úplně se nám daří jednat s místními partnery na spolupráci. Pro příští sezonu hledáme partnery i mimo region.

A daří se to?

Máme otevřená nějaká jednání a jsem optimistický, že by to mohlo dopadnout. Nechci předbíhat, ale pracujeme na tom, aby se nám podařilo přivést silného partnera.

V letošní sezoně se Opava otevřela více světu i co se týká sociálních sítí atd…

To byl jeden z našich hlavních cílů, abychom se otevřeli světu i tady v této oblasti. Nechali jsme si poradit, jak to dělat. Myslím si, že je to už i vidět. Vidíme v tom důležitou roli, abychom se prezentovali navenek i takto.

Jak moc velkou komplikací byla absence fanoušků v hale, mám na mysli ekonomické hledisko…

Dostali jsme kompenzace od státu. Ale tady nejde ani tak o finanční stránku jako spíše o sportovní stránku a celkově o atmosféru v hale. Bylo to vidět v posledních zápasech, kdy mohli diváci do haly. Pro mě byla ta hra úplně jiná. Bylo to o emocích. Ztráta ze vstupného a využití haly tady určitě je.

Chystáte nějaké novinky pro nový soutěžní ročník?

Nebudu všechno otevírat. Chceme být blíže fanouškům, blíže partnerům. Naším cílem je, aby diváci chodili ve větším množství a pravidelně. S tím souvisí akce, které připravujeme a s kterými postupně naše příznivce budeme seznamovat.