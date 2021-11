Honzo, máte první vítězství ve FIBA Europe Cupu, jak se rodilo?

V prvním poločase se to docela tahalo. Nás trápily ztráty, ale moc jsme chtěli utkání zvládnout, nechtěli jsme končit poslední v tabulce s bilancí 0:6. Nechtěli jsme dopustit, aby se říkalo, že Opava se zase někam cpala a nemá na to.

Vám osobně zápas vyšel. Bylo to nejlepší vystoupení Jana Švandrlíka v opavském dresu?

Nemyslím si. Odehrál jsem lepší zápasy, ale ve středu mi to tam neskutečně padalo. Basketbal je o číslech a mi to po této stránce vyšlo.

Dal jste šest trojek, což se hned tak nevidí…

Proti Benfice jsem to taky třeba zkoušel z dálky, ale nepadalo mi to, dá se říct, že jsem se cítil i lépe. Teď jsem měl vlny, kdy mi to tam padalo velmi slušně.

Už se vám podobný kousek podařil?

Ano, podařil, nejsem zase tak velký dřevák.

Co říkal na váš střelecký výkon trojkový specialista Luděk Jurečka?

(usměje se). Nějak to nekomentoval. Jen mi řekl, že to mám za kilo do pokutovníku.

Myslíte si, že jste mohli z účasti ve FIBA Europe Cupu vytěžit více?

Určitě to šlo. Vše pokazil domácí zápas s Benficou. Měli jsme ho rozehraný na vítězství. Kdyby se nám to povedlo, byla by to úplně jiná skupina. Nevyšlo to a takhle se můžeme tahat maximálně za vlasy.

Čeká vás ještě zápas v Portugalsku. Pak už jen domácí liga. Cílem v ní bude mimo jiné zajistit si účast v pohárové Evropě…

Jednoznačně. Opava do pohárů patří. Osobně si tyto zápasy užívám, i náš sportovní ředitel je má rád. Musíme se tam zase dostat.

V sobotu čeká na Opavu Nymburk, dá se říct, že vás čeká další evropský soupeř…

Je to tak. Nymburk je ještě o level výše než Den Bosch. Bude to pro nás svátek. Uděláme maximum pro to, abychom uspěli.