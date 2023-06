/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nestihl ani celé oslavy nečekaného mistrovského titulu a už mířil za novou výzvou. Opavský playmaker a jedna z největších hvězd české basketbalové ligy Jakub Šiřina si zvyká v pětatřiceti letech na novou roli. Hlavní kouč reprezentační dvacítky Lukáš Pivoda si totiž opavského kapitána vybral za svého asistenta. České mladíky čeká evropský šampionát v Makedonii a aktuálně se připravují v opavské hale.

Jakub Šiřina na reprezentační lavičce | Video: Petr Widenka

Angažmá Jakuba Šiřiny u reprezentační dvacítky se začalo kutit už v průběhu sezony. „Přišlo to během sezony. Čouda mi říkal, že mě bude kontaktovat Lukáš Pivoda, trenér české dvacítky. Ozval se mi a řekl mi, že jsem pro něj variantou číslo jedna, což mě hodně potěšilo. Ještě jsem to probral s manželkou a šel do toho,“ přiblížil Jakub Šiřina. „Rád bych se po hráčské kariéře trenéřině věnoval. Je to cesta, po které chci jít. Už jsem se přihlásil i na studium trenérského áčka,“ prozradil opavský rozehrávač.

Ředitel FC Hlučín Dušan Kašický o anketě Deníku, sezoně, druhé lize i oslavách

S národním týmem absolvoval přípravný kemp v Chorvatsku, nyní se nachází dvacítka v Opavě. „Musím přiznat, že je to pro mě velká změna a zároveň příjemná zkušenost,“ svěřil se Jakub Šiřina.

Ke své roli v národním týmu řekl: „Snažím se předávat své zkušenosti. Radím, co zlepšit, na co si dát pozor. Přece jenom jako aktivní hráč vnímám basket trochu jinak, než trenéři. Na trénincích mám pak za úkol sledovat útočné systémy, to platí i o zápasech.“

Zápasovou premiéru na lavičce si odbyl v Chorvatsku. „Musím přiznat, že jsem byl mírně nervózní. Měl jsem obavy, zda budu všechno stíhat sledovat a zapisovat. Tím, že ještě stále hraji, tak mám přehled o hře, takže to nakonec bylo v pohodě,“ pousmál se Jakub Šiřina.

Jakub Šiřina tak jasně naznačuje, kterým směrem by se po konci hráčské kariéry rád vydal. „Až jednou skončím, rád by se na trenéřinu dal. Přece jenom basket dělám třicet let a byla by škoda to zahodit. Nikde ale není řečeno, že když jste trochu dobrý hráč, tak se vám bude dařit i na trenérské lavičce,“ poznamenal opavský rozehrávač, který ve slezské metropoli podepsal nový dvouletý kontrakt.

Bývalý reprezentant má k trenérskému řemeslu předpoklady, což nedávno řekl i kouč opavských mistrů Petr Czudek. „Je pro mě obrovská výhoda, že mohu hrát pod Čoudou. Potkali jsme se spolu na hřišti, jako spoluhráči. Nyní mám pod drobnohledem i jeho trenérskou práci. Zkušenost mi dal i nároďák, kde jsem poznal i metody jiného trenéra,“ řekl Jakub Šiřina.

Pátého července odlétá dvacítka do makedonského Skopje, kde jí čeká evropský šampionát. „Všichni se těšíme. Sedmého nám začínají zápasy a chceme do finále,“ zakončil povídání Jakub Šiřina.