Zápas jednadvacátého kola basketbalové Kooperativy NBL v Brně nenudil. Hostující Opava začala vlažně, brzy prohrávala. Její prapor ale tradičně zvedl Jakub Šiřina, kterému dobře sekundoval Luděk Jurečka. Opavský kapitán dával důležité trojky, zapsal si double – double a tučným písmem se podepsal pod vítězství 86:81.

Jakub Šiřina byl k neudržení | Foto: Petr Widenka

Slezané vstoupili do zápasu hodně ospale. Trápili se na doskoku, chyběla jim agresivita. „Byl to z naší strany obdobný začátek jako doma proti Ostravě,“ začal o utkání hovořit Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „Brno bylo u všeho dříve, my jsme hořeli na doskoku,“ pokračoval mladý trenér. Slezany držel kapitán Šiřina, kterému to opět lepilo. Nicméně na konci prvního poločasu vedli domácí 47:39. „Po přestávce jsme přidali do hry agresivitu. Výsledek se nám podařilo otočit, dávali jsme těžké střely. Kubu skvěle doplňoval Larry Jurečka,“ chválil Vlček.